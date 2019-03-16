Премьер-Министр РК Аскар Мамин в г. Туркестан провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства о развитии города.

В ходе совещания рассмотрены вопросы жизнеобеспечения и застройки города, в том числе подведения инженерной инфраструктуры, а также перспектив развития как новой точки роста экономики и бизнеса, туризма.

«Своим историческим решением Елбасы поручил создать Туркестанскую область и развивать Туркестан не только как новый областной центр, но и как культурно-духовный центр всего тюркского мира», — сказал А. Мамин, подчеркнув, что «благодаря стратегическому решению Главы государства, был задан динамичный импульс для процветания этого региона».

Премьер-Министр отметил, что в Туркестане начались масштабные строительные работы. В целях выполнения поручений Президента Правительством приняты конкретные меры. Так, в рамках уточнения бюджета полностью поддержаны предложения по застройке и необходимые средства будут выделены в полном объеме, посредством реализации проектов будет обеспечено подведение инженерно-коммуникационной, транспортной инфраструктуры, а также в целях увеличения темпов строительных работ ведется работа по внесению соответствующих законодательных изменений.

С докладом о ходе исполнения поручений Президента по застройке Туркестана и дальнейших планах по развитию города выступил аким Туркестанской области У. Шукеев. Вице-министры культуры и спорта Е. Кожагапанов, индустрии и инфраструктурного развития — К. Ускенбаев, энергетики — М. Мирзагалиев, в свою очередь, доложили о проводимой работе по благоустройству историко-культурного центра, в том числе о ходе согласования планируемой реконструкции с ЮНЕСКО, укреплению дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ, обеспечению системами водоснабжения и водоотведения, газо-, тепло- и электроснабжения. Председатель правления АО «Казахтелеком» К. Есекеев проинформировал о планах по развитию в Туркестане проекта «Smart City».

Следует отметить, что по поручению Главы государства каждый регион страны ведет разработку и строительство отдельных инфраструктурных проектов в г. Туркестан. В этой связи, в селекторном режиме Премьер-Министр заслушал доклады акимов областей и городов Астана, Алматы, Шымкент о ходе проводимой работе. Также в ходе совещания выступили руководители строительных компаний, которые принимают активное участие в развитии и застройке области. Среди них президент «Build Investment Group» А. Рахимбаев, генеральный директор «Highvill Kazakhstan» Канг Джон Дэ, председатель совета директоров «Базис-А» А. Белович, президент «Mabetex Group» А. Паколли, директор технического департамента АО «Sembol Construction» Й. Сельджук.

«Глава государства уделяет особое внимание развитию города Туркестана», — подчеркнул Премьер-Министр, отметив, что «за каждым объектом закреплен конкретный руководитель, определены четкие сроки его исполнения. Необходимо вести слаженную работу по эффективному решению поставленных задач. Все регионы располагают необходимыми ресурсами».

«Мы должны общими усилиями без промедлений приступить к реализации поручений, поставленных Главой государства, — сказал А. Мамин. — Сделать город Туркестан высокоразвитым областным центром и большим туристическим, культурным и духовным центром».

Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан