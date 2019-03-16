Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки провел совещание с активом г. Шымкент по актуальным вопросам социально-экономического развития города.

Открывая совещание, Премьер-Министр отметил, что Указом Главы государства Шымкенту придан статус города республиканского значения. Елбасы уделяет особое внимание социально-экономическому, инфраструктурному и промышленному развитию города Шымкент. В данном направлении Президентом дано поручение разработать и утвердить Комплексный план развития и застройки Шымкента до 2023 года.

«Сейчас Шымкент – один из ведущих промышленных, экономических и культурных центров Казахстана с миллионным населением. Глава государства на съезде партии «Нұр Отан» поручил Правительству и акиматам обратить особое внимание на благоустройство и решение проблем окраин крупных городов страны», — отметил А. Мамин, подчеркнув, что «акимату города необходимо больше уделять внимания и незамедлительно реагировать на актуальные проблемы населения новых и строящихся районов. А главное – решать эти проблемы».

Аким г. Шымкент Г. Абдрахимов доложил о текущей ситуации и перспективах развития города с учетом проекта Комплексного плана развития и застройки Шымкента до 2023 года. В городе запланировано строительство ряда социально-значимых и инфраструктурных объектов. В их числе, строительство нового терминала аэропорта, реконструкция железнодорожного вокзала, объездной дороги, обновление общественного транспорта, внедрение электронного билетирования. Для решения жилищных проблем социально уязвимых слоев населения в текущем году реализуется проект «Ты не один», в рамках которого планируется за счет спонсоров строить дома для малообеспеченных семей без собственного жилья.

О том, как мероприятия Комплексного плана способствуют развитию отдельных направлений экономики и вопросах финансового обеспечения его реализации, доложили первый вице-министр финансов — Б. Шолпанкулов, вице-министры национальной экономики С. Жумангарин, индустрии и инфраструктурного развития – К. Ускенбаев, энергетики – М. Мырзагалиев, культуры и спорта – Е. Кожагапанов, сельского хозяйства – Е. Нысанбаев, здравоохранения – О. Абишев, образования и науки – Т. Ешенкулов. Согласно озвученной информации, в Плане предусмотрены меры по дальнейшему развитию экономики города, решению жилищных вопросов, модернизации ЖКХ, подведению необходимой инженерной инфраструктуры, обеспечению теплоснабжением, газоснабжением, а также повышению качества и доступности услуг сфер образования и здравоохранения. Кроме того, по вопросу развития авиасообщений с комментарием выступил президент авиакомпании «SCAT» В. Денисов.

В ходе совещания Премьер-Министр подчеркнул огромный потенциал для развития легкой промышленности в городе Шымкент, отметив, что доказательством этого могут быть предприятия, которые были посещены в ходе текущей рабочей поездки и которые расположены в зонах СЭЗ.

В соответствии с поручением Главы государства, на развитие экономики простых вещей было выделено 600 млрд тенге, из них 400 млрд тенге направлены на промышленную переработку. О ходе исполнения поручений Президента в данном направлении доложила председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» Д. Жунусова.

По итогам обсуждения Премьер-Министр поручил в кратчайшие сроки завершить все необходимые процедуры по принятию Комплексного плана. Особое внимание при этом нужно уделить улучшению качества жизни и повышению доходов населения.

«Новые социальные инициативы Главы нашего государства «Әлеуметтік қамқорлық» направлены на усиление соцподдержки отдельных категорий граждан, обеспечение жильем многодетных семей, развитие региональной инфраструктуры и реализацию специального проекта «Ауыл – Ел бесiгi», — сказал А. Мамин, поручив своевременно оказать все запланированные меры поддержки.