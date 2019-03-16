Развитие текстильной промышленности, новые социальные объекты и система управления городом: А. Мамин с рабочей поездкой посетил Шымкент

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой прибыл в г. Шымкент для ознакомления с развитием мегаполиса и качеством проводимой работы по дальнейшему благоустройству и решению проблем окраин города.

В ходе объезда А. Мамин ознакомился с социально-экономическим развитием города на примере реализации проектов, нацеленных на повышение доступности и качества жилья, модернизацию дорожной инфраструктуры, развитие индустриализации и создания новых эффективных решения управления мегаполисом.

Во время осмотра микрорайона «Тұран», расположенного вблизи Шымкента и присоединенного к городу в рамках расширения территории мегаполиса, Премьер-Министру презентовали инфраструктурные проекты, нацеленные на обеспечение комфортного проживания и транспортного сообщения. Здесь планируется строительство многоэтажных жилых домов, социальных и коммерческих объектов, в том числе за счет частных инвестиций, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также 13 магистральных автодорог общей протяженностью 33,7 км. На сегодняшний день в микрорайоне проживают около 4 тыс. человек, однако, по данным акимата города, подведение всех инженерных сетей и выдача порядка 3 тыс участков земель под индивидуальное жилищное строительство позволит повысить количество жителей микрорайона до 70 тысяч.

На повышение доступности жилья и в целом благоустройство города нацелен проект строительства жилого комплекса «Шымкент Сити». А. Мамину доложили, что на сегодняшний день сданы в эксплуатацию порядка 2 тыс квартир. Вместе с тем, в текущем году планируется построить 3863 квартиры, которые будут реализованы по программам кредитного, арендного жилья, в том числе многодетным семьям. Следует отметить, что в жилом районе будет предусмотрена необходимая социальная инфраструктура: школа, детский сад, поликлиника, аптека, а также парки отдыха. Согласно данным застройщика, проект будет полностью реализован в пятилетний срок. Предполагаемая численность населения района – 50 тыс. человек.

Кроме того, Премьер-Министр ознакомился с планами постройки на территории административно-делового района «Шымкент Сити» нового «Конгресс-Центра», который учитывает потребности города-миллионника и современные тренды.

Шымкент должен стать новым центром притяжения инвестиций. В целях ознакомления с проводимой работой по привлечению частных инвестиций в развитие отраслей «экономики простых вещей» Премьер-Министр посетил специальную экономическую зону «Оңтүстік».

На территории СЭЗ А. Мамин обсудил с руководителями действующих предприятий актуальные вопросы бизнеса, эффективность имеющихся программ поддержки МСБ, а также перспективы углубления развития текстильной промышленности. На сегодня на территории СЭЗ «Оңтүстік» реализовано 13 проектов, созданы 1 396 рабочих мест. До конца 2021 года будут запущены 18 новых проектов на общую сумму 92,2 млрд тенге, с созданием 1580 рабочих мест. Производимая на СЭЗ продукция поставляется на внутренний рынок Казахстана, а также экспортируется в страны Центральной Азии, Европы и Китай. Вместе с тем, предоставляемые участникам СЭЗ бесплатные земельные участки, готовая инфраструктура и налоговые льготы позволяют субъектам бизнеса наращивать объемы производства, что способствует импортозамещению в стране, и расширению присутствия казахстанских товаров на мировом рынке.

Премьер-Министр посетил фабрики по производству чулочно-носочных изделий «Әлем-БТ», обуви СП «Lux Shoes», где ознакомился с производственным процессом пошива элементов одежды, кожаных изделий, в частности обуви и ее составляющих. А. Мамин также осмотрел линейку выпускаемой продукции и оценил качество конечного продукта.

В завершении рабочего объезда, А. Мамину презентовали проект «Шымкентский акселератор», который с учетом роста населения будет решать актуальные проблемы городской среды в ускоренном режиме путем улучшения межведомственного взаимодействия, привлечения представителей государственного и частного сектора. Кроме того, запуск акселератора окажет мультипликативный эффект на развитие города, в том числе в части создания новых рабочих мест, улучшения бизнес климата и развития МСБ, повышения качества оказываемых населению государственных услуг, а также решению иных социально-важных вопросов в ускоренном режиме без необходимости внесения законодательных изменений и выделения дополнительного бюджета.