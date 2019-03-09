«Ежедневно мы получаем десятки обращений от граждан по вопросам работы медицинских учреждений регионов и врачей. Для вашего удобства, а также для систематизации поступающих к нам обращений мы приводим список личных страниц. Будьте здоровы!» – говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.

– Главный государственный санитарный врач РК – председатель Комитета охраны общественного здоровья – Жандарбек Бекшин;

– Руководитель управления общественного здравоохранения г. Астана – Камалжан Надыров;

– Руководитель управления общественного здоровья г. Алматы – Канат Тосекбаев;

– И. о Руководителя управления здравоохранения г. Шымкент – Галымжан Абишев;

– Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области – Сауле Кисикова;

– Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области – Асет Калиев;

– Руководитель управления здравоохранения Алматинской области – Бауыржан Ыскак;

– Руководитель управления здравоохранения Атырауской области – Маншук Аймурзиева;

– Руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области – Марат Шоранов;

– Руководитель управления здравоохранения ЗКО – Нурданат Беркингали;

– Руководитель управления здравоохранения Жамбылской области – Марат Жуманкулов;

– Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области – Талгатбек Бапиев;

– Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области – Ержан Нурлыбаев;

– Руководитель управления здравоохранения Костанайской области – Вячеслав Дудник;

– Руководитель управления здравоохранения Кызылординской области – Акмарал Альназарова;

– Руководитель управления здравоохранения Павлодарской области – Ораз Мукашев;

– Руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – Тимур Султангазиев;

– Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области – Мукан Егизбаев.