Проектный офис «Шымкент — адалдық алаңы» Департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции города совместно с инспекцией транспортного контроля провели рейд пассажирских поездов сообщением «Алматы-Саратов», «Туркестан — Алматы», «Сарыағаш — Астана» и «Новосибирск-Ташкент», передает МИА «Казинформ».

Среди нарушений специалисты выявили четырех безбилетников в поезде «Новосибирск-Ташкент» на участке Тулкибас-Арыс.

«В результате составлен административный протокол по ч.4 ст.623 КоАП РК в отношении проводника поезда, а также по ч.4 ст. 571 КоАП РК привлечено к административной ответственности юридическое лицо АО «Пассажирские перевозки» региональный филиал «Южный», за нарушение правил перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом», — сообщили в департаменте АДГСПК.

В поезде сообщением «Туркестан — Алматы» отсутствовал вагон с подъемными устройствами для посадки и высадки лиц, передвигающихся на инвалидных кресло-колясках.

В нескольких поездах выявлены факты истечения срока эксплуатации постельных принадлежностей, за что филиал АО «Пассажирские перевозки» привлекли к ответственности.

Отметим, что цель проекта «Шымкент — адалдық алаңы» — это искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для населения.