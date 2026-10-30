В Казахстане хотят усилить защиту граждан при трудоустройстве за рубежом

В Казахстане планируют ужесточить требования к частным агентствам занятости, которые помогают гражданам найти работу за границей. В Министерстве труда и социальной защиты населения разрабатывают новые механизмы контроля за посредниками.

Одним из предложений стало создание государственного цифрового реестра частных агентств занятости.

Кроме того, посредников могут обязать заранее подтверждать достоверность информации о зарубежном работодателе, наличии вакансии и условиях будущего трудоустройства до того, как гражданин отправится за рубеж.

Необходимость изменений связана со случаями, когда казахстанцы сталкивались с недобросовестными посредниками. Некоторые агентства обещают высокую зарплату и хорошие условия труда, требуют крупную предоплату, однако после приезда в другую страну фактические условия оказываются другими.

В отдельных случаях люди остаются без работы и средств для возвращения домой.

В министерстве также рассматривают возможность введения финансовых гарантий. Один из вариантов — размещение специального взноса в казахстанском банке на имя работника. Эти средства могут использоваться в случае, если человеку потребуется срочно вернуться в Казахстан из-за непредвиденных обстоятельств.

Пока предложения находятся на стадии обсуждения.

Гражданам, которые планируют трудоустройство за рубежом, рекомендуют заранее проверять работодателя и посредника, внимательно изучать условия договора, не передавать крупные суммы без официальных документов и не соглашаться на предложения с неясными условиями.

Особое внимание следует уделять наличию трудового договора, размеру заработной платы, условиям проживания, медицинскому страхованию и порядку возвращения в Казахстан.