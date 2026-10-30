В Казахстане планируют расширить полномочия семейных врачей

В Казахстане планируют усилить роль семейных врачей в системе здравоохранения. Речь идёт о расширении их полномочий, сокращении административной нагрузки и повышении эффективности первичной медицинской помощи.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил модернизировать систему первичной медико-социальной помощи с акцентом на профилактику и раннее выявление заболеваний.

«Необходимо расширить полномочия врачей общей практики в части принятия клинических решений, самостоятельного назначения диагностических исследований», — отметил глава правительства.

Семейный врач остаётся первым специалистом, к которому пациент обращается при возникновении проблем со здоровьем. В его задачи входят профилактика заболеваний, ранняя диагностика, наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями и принятие решений о дальнейшей тактике лечения.

Сегодня врачи общей практики могут самостоятельно вести часть пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, не направляя их без необходимости к узким специалистам.

Эксперт в сфере здравоохранения Вячеслав Локшин считает, что расширение возможностей семейных врачей позволит снизить нагрузку на специализированную медицинскую помощь.

По его словам, в развитых странах значительную часть диагностических процедур и наблюдения за пациентами проводят именно врачи первичного звена. К узким специалистам направляют тех, кому действительно требуется специализированное обследование или лечение.

При этом пациенты с уже подтверждёнными хроническими заболеваниями могут продолжать наблюдение у профильных специалистов.

Эксперты также отмечают необходимость сократить объём бумажной и административной работы врачей. Часть таких функций предлагается передать среднему медицинскому персоналу и автоматизированным системам.

Ожидается, что перераспределение обязанностей позволит семейным врачам больше времени уделять пациентам, сократить очереди к узким специалистам и повысить доступность медицинской помощи.