Какие нарушения ПДД могут привести к штрафам в Шымкенте

В Шымкенте полиция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Даже незначительная невнимательность на дороге может привести к аварийной ситуации и создать угрозу жизни и здоровью людей.

Одним из распространённых нарушений остаётся использование мобильного телефона за рулём. Согласно статье 591 КоАП РК, за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Переписка, звонки и другие действия с телефоном отвлекают водителя от дорожной обстановки и снижают скорость реакции.

Не менее важно соблюдать требования по использованию ремней безопасности. Ответственность за их игнорирование предусмотрена статьёй 593 КоАП РК. Пристёгиваться необходимо как водителю, так и пассажирам, даже если поездка занимает несколько минут.

Пешеходам также напоминают об ответственности. Статья 615 КоАП РК предусматривает меры за переход дороги в неположенном месте и другие нарушения. Перед выходом на проезжую часть важно убедиться в безопасности перехода.

Водители, в свою очередь, обязаны предоставлять преимущество пешеходам в предусмотренных правилами случаях. За нарушение этих требований установлена ответственность по статье 600 КоАП РК.

Особую осторожность необходимо проявлять возле школ, остановок, дворов и пешеходных переходов, где риск внезапного появления людей выше.

В рамках принципа «Закон и порядок» полиция Шымкента продолжает профилактическую работу, направленную на повышение правосознания участников движения. Соблюдение ПДД помогает предупреждать аварии, снижать число нарушений и формировать более безопасную городскую среду.

Ответственное поведение на дороге — обязанность каждого. Водителям и пешеходам важно помнить, что нарушение правил может повлечь не только штраф, но и тяжёлые последствия для других участников движения.