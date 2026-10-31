Куда обращаться при семейно-бытовом насилии в Шымкенте

При семейно-бытовом насилии своевременное обращение за помощью может предотвратить более тяжёлые последствия. В полиции Шымкента напоминают: сообщить о происходящем может не только сам пострадавший, но и родственник, сосед или другой очевидец.

Старший инспектор по особым поручениям отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием УОБ ДП Шымкента, подполковник полиции Луиза Газиева рассказала, как действовать в подобных ситуациях.

Если существует непосредственная угроза жизни или здоровью, необходимо звонить по номеру 102. Если слышны крики о помощи, угрозы, звуки избиения или есть другие основания опасаться за человека, соседям не следует оставаться в стороне.

При повторяющихся конфликтах информацию можно передать участковому инспектору полиции. Даже если сам пострадавший боится обращаться за помощью, полиция вправе проверить поступившие сведения и дать им правовую оценку.

Также круглосуточно работает контакт-центр 111 по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей. Там предоставляют консультационную и психологическую помощь и при необходимости помогают наладить взаимодействие с государственными органами.

Пострадавшие могут обратиться в кризисные центры, где им предоставляют временное безопасное проживание, социальную, психологическую и правовую поддержку.

В районных управлениях полиции Шымкента также действуют телефоны доверия подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием:

Абайский район — 8 775 912 41 67.

Аль-Фарабийский район — 8 705 440 97 97.

Енбекшинский район — 8 747 691 45 90.

Каратауский район — 8 776 531 17 01.

Туранский район — 8 708 564 50 31.

Телефоны работают с 09:00 до 18:30. При экстренной ситуации необходимо звонить 102.

Семейно-бытовое насилие требует своевременного реагирования. Если человек опасается за свою жизнь или здоровье, важно не откладывать обращение за помощью.

Сообщить о возможном насилии могут не только пострадавшие, но и родственники, соседи или другие свидетели. Это особенно важно в тех случаях, когда человек боится самостоятельно обращаться в полицию.

Помощь может включать не только вмешательство правоохранительных органов, но и поддержку кризисных центров, социальных служб, психологов и специалистов по работе с семьёй.

Профилактика семейно-бытового насилия, своевременное обращение и соблюдение защитных мер помогают снизить риск повторных правонарушений и предотвратить более тяжёлые последствия.