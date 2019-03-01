Турция стоимость всех туров переводит в евро и разнопланово повышает стоимость турпакетов.

В Казахстане, как и во многих странах мира в спешном порядке все туры в направлении Турции пересчитывают в евро. Напомним, что соседние российские туроператоры и турецкие отельеры на расчеты в евро массово начали переходить еще в ноябре прошлого года.

В связи с этим с 1 января путевки на летний сезон в Турции подорожали разнопланово от 10 до 20% в зависимости от класса отеля. Но особенно эти изменения туристы смогут ощутить лишь во время летних отпусков, сообщает Пресс-служба Корпоративного Фонда «Туристік Қамқор».

Таким образом, стоимость отдыха в Турции отныне теперь зависит от курса евро, а не доллара. Оплата, как и прежде, будет осуществляться в тенге, но затем переводиться в евро.

Одной из главных причин смены расчетной валюты называют политическим аспектом. Но официальное объяснение — большинство турецких отельеров выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки, где валютой расчета является «стабильный и более мягкий» евро.

Туры по ценам прошлого года можно будет приобрести по акциям раннего бронирования, то есть до 1 марта. Тем более, как мы уже сообщали, Турция лидирует среди стран, где казахстанцы любят больше всего отдыхать (в 2018 году – 148 тыс. туристов). Всего же в прошлом году 343 тыс. казахстанцев отдохнули за рубежом.

Конкуренцию Турции может составить Египет. Тем более, по итогам прошлого года второй популярной страной среди казахстанцев была именно страна фараонов – 104 тыс. туристов.

Между тем, Президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей, на праздник Наурыз в марте месяце с непродолжительными каникулами рекомендует выезжать недалеко – в соседние страны. Ведь дорога — это всегда дополнительные хлопоты.

«Прекрасный пример встретить весенний праздник – Узбекистан, а также наш самый южный город Шымкент, где при теплой погоде также на высоком уровне проходит празднование Наурыза. Но если есть возможность побольше «захватить» выходных дней, то рекомендую отдохнуть в Эмиратах и Египте, где есть возможность покупаться в море и восстановить здоровье», — рассказала И.Рей.

Где бы вы не отдыхали, для вашего комфортного пребывания, «Туристік Қамқор» рекомендует заранее побеспокоиться обо всех деталях — проверить бронь своего отеля, оплачен ли билет обратно домой, а самое главное ТУРКОД, если вы собираетесь отдыхать зарубежом.

Напомним, что с момента существования Системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма администратором системы — «Туристік Қамқор» — выдано 645 тыс. ТУРКОДов казахстанцам, выезжавшим на отдых за рубеж.

Пресс-служба Корпоративного фонда «Туристік Қамқор»