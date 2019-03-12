В Сарыагашском районе выращивают самое быстрорастущее дерево в мире.

Житель Сарыагашского района Балтабай Курбанбаев выращивает павловнии. В 2017 году он приобрел за рубежом 50 тысяч саженцев павловнии и высадил их на пустующих в районе 2-х гектарах земли. Предприниматель отмечает ценность этих деревьев.

«Можно сказать, что это дерево является самым быстрорастущим в мире. За год оно достигает до 4-6 метров, цветут 6 недель. В странах Европы его используют в изготовлении мебели. Кроме того, из «адамово дерева» изготавливают лодки, лыжи, теннисные ракетки, музыкальные инструменты и другие изделия. Ствол дерева прочный. Знающий человек понимает, что выращивать данный вид деревьев выгодно», — подчеркивает Б.Курбанбаев.

Вместе с тем, по словам предпринимателя, южный климат очень благоприятен для выращивания павловнии. При хорошем уходе, через 3 года дерево можно использовать для нужд.