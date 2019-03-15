В Шымкенте выступят известные братья-близнецы: хотите получить билет на концерт?

Шымкентская молодежь может прыгать от счастья. Впервые в третьем мегаполисе страны выступит российская группа «Rauf & Faik». Братья-близнецы исполнят известные хиты и новые песни.

Если вы хотите попасть на концерт, мы поможем вам сделать. Но, сначала нужно подписаться на нашу страницу в @otyrarkz в Instagram и ответить первым на несколько вопросов.

Какой диапазон голоса у ребят? Сколько денег потратили ребята на выпуск своего альбома?

Присылайте свои ответы под афишей группы. Кто первый напишет правильный ответ, того ждут 2 бесплатных билета на концерт.

Дата проведения: 31 марта 2019

Начало: 18:00

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: г. Шымкент, ул. Казиева «2 А» «Легкоатлетический спортивный комплекс «Манеж»

Возрастное ограничение: 8+

Впервые в Шымкенте, Rauf&Faik исполнители хитов «Детство», «Я люблю тебя», «Вечера», «5 минут» и много других хитов, которые уже успели прогреметь на территории СНГ и за его пределами.

Планируется презентация нового альбома.