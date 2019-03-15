С 13 по 14 марта 2019 года с участием межгосударственных правоохранительных органов в Казахстане прошла широкомасштабная операция «Розыск».

Она проходит в целях повышения эффективности качества розыска преступников, совершившие особо тяжкие преступления.

ОПМ «Розыск» прошло под непосредственным контролем начальника Департамента полиции города Шымкент полковника полиции Е. Жумаханбетова.

В ходе операции сотрудниками Криминальной полиции установлены личности 40 человек. За совершения преступлений задержаны 23 человека, найдены 16 без вести пропавших граждан и один труп.

В ходе операции «Розыск» был установлен и взят под арест гражданин Республики Казахстан, обвиняемый в торговле и перевозке наркотиков в Российской Федерации. Он с 2018 года находился в розыске в городе Томск Российской Федерации, 13 марта текущего года был задержан местными сотрудниками полиции в городе Шымкент. Сейчас рассматривается вопрос об его экстрадиции в Россию.

Также в ходе проведения мероприятия «Розыск» задержан гражданин Республики Узбекистан, занимавшийся незаконной торговлей людьми. На сегодняшний день он находится под арестом, в ближайшие дни будет экстрадирован в Узбекистан.

Кроме того, сотрудниками полиции города Шымкент был найден без вести пропавший 50-летний местный житель, его нашли в одной из московских больниц и передали близким родственникам.