«Газель» с секретом обнаружили пограничники Уральского погранотряда.

05.03.2019 г. около 2.00 ч. состав наряда ОПК «Сырым-авто» Уральского пограничного отряда, приступая к проверке очередного автотранспортного средства, следовавшего по маршруту Ташкент — Самара (а/м «Газель», под управлением гражданина РФ 1954 г.р.) сразу же обратил внимание на несоответствие внешних и внутренних размеров, а также наличие новой обшивки внутри кузова, — сообщили пресс-служба ПС КНБ РК.

Старший пограничного наряда принял решение провести углубленный досмотр автотранспорта с использованием специальных технических средств. В результате досмотра была выявлена дополнительная перегородка в передней части кузова, при вскрытие которой обнаружен тайник в котором укрывались 3 гражданина республики Узбекистан. Причина такого способа транспортировки — наличие ограничения на въезд на территорию РФ.

Задержанные граждане вместе с водителем переданы сотрудникам РОВД Байтерекского района.