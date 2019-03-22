В Туркестане прошел форум государственных обвинителей.

В прокуратуре Туркестанской области проведено расширенное заседание государственных обвинителей, в котором обсуждены часто встречающиеся проблемы судебного процесса.

В его работе приняли участие сотрудники прокуратуры, судьи, члены коллегии адвокатов, ученные Академии правоохранительных органов и Международного казахско-турецкого университета им.Х.А. Яссави.

В ходе встречи прокурор области Абдиров Н. отметил, что прокуроры ежегодно поддерживают государственное обвинение по 3 тыс. делам, в прошлом году судами области вынесено 13 частных постановлений поощрительного характера прокуроров, а также о создании «пула лучших», состоящих из 22 государственных обвинителей.

Вместе с этим, отмечено, что в 2018 году по апелляционным ходатайствам прокуроров приведено в соответствие с законом 136 приговоров.

Кроме того, в целях повышения профессионального уровня прокуроров озвучены новая программа и методика обучения государственных обвинителей, разработанная Академией правоохранительных органов.

Участники продемонстрировали навыки работы с информационной системой «Зандылык», разработанной и внедренной в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан».

Прокуратура Туркестанской области