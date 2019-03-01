«Видны молочные железы»: глубокие декольте ведущих НТВ возмутили аксакала

Главный редактор газеты «Вечерний Талдыкорган» попросила руководство НТВ объяснить назначение слишком глубоких декольте ведущих телеканала. Автором депеши выступил местный аксакал.

Забавное обращение поступило в адрес гендиректора НТВ Алексея Земского. Его скан опубликовала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян. В письме главный редактор казахстанской газеты «Вечерний Талдыкорган» Елена Бурлуцкая попросила объяснить, с какой целью у женщин-ведущих телеканала глубокое декольте, из которого видны «молочные железы», пишет cosmo.ru.

Скан документа мгновенно стал вирусным, вызвал волну комментариев и шуток у российских пользователей. В итоге редактору талдыкорганского СМИ пришлось объясняться, откуда, как говорится, растут ноги.

По ее словам, местные жители обращаются в газету как в последнюю инстанцию. СМИ для них и сила, и непререкаемый авторитет, поэтому ее журналисты стараются не оставлять без внимания ни одно обращение. В издании есть рубрика, где они отвечают на вопросы читателей. Вопрос, который вызвал такой большой ажиотаж, по словам Бурлуцкой, поступил в редакцию по телефону от местного жителя преклонного возраста, пишет казахстанское СМИ «Время».

«Он сказал, что людей его возраста возмущают чересчур откровенные наряды телеведущих. Мы зарегистрировали обращение и отреагировали на него, чтобы потом отчитаться в своей газете», — рассказала Елена.

Мы тоже пытались получить комментарии главного редактора газеты «Вечерниу Талдыкорган», но по телефону в приемной нам сказали, что она на совещании и будет не скоро. Взяли наш контактный телефон, но, увы, не перезвонили. А бурное обсуждение в сетях по поводу запроса продолжается.