В России вступил в силу закон о расширении возможности получения гражданства РФ по упрощенной схеме. Кто сможет рассчитывать на более простую процедуру оформления российского паспорта, решит глава государства, сообщает ТАСС.
Согласно новому закону облегченный порядок получения гражданства не требует наличия вида на жительство и непрерывного проживания в РФ в течение пяти лет, как это предусмотрено общими правилами. В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от одного года до трех лет. На рассмотрение документов при этом уйдет не более полугода, а для граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии – до трех месяцев.
Расширяют поправки в законодательство и возможности участников госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. Отныне таким категориям лиц разрешено обращаться с заявлением не только по месту предполагаемого программой жительства, но и по месту текущего пребывания на территории РФ.
В случае отклонения заявления о принятии в российское гражданство заявитель может по истечении года обратиться с повторным прошением.
Документ вступил в силу спустя 90 дней после подписания.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин поручил упростить порядок предоставления иностранцам, владеющим русским языком, разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Кроме того, Путин поручил подготовить предложения по установлению упрощенного порядка приема в гражданство РФ отдельных категорий лиц, имеющих профессии, востребованные российской экономикой.