Врачи поликлиник Туркестанской области проводили осмотр и дарили женщинам платки

“День благодарности” отмечает сегодня жители Туркестанской области.

“День открытых дверей” проходит в поликлиниках центральной больницы Байдибекского и Отырарского района. Многодетные мамы благодарят врачей за их труд, врачи встречают женщин и дарят им платки.

По Отырарскому району оказана медицинская помощь 216 многодетным матерям. Из них 16 матерей поставлены в очередь на портал БГ, 11 матерей направлены на лечение в дневный стационар. Еще 8 многодетных женщин взяты на учет по различным первично выявленным заболеваниям.

За несколько часов около ста многодетных матерей Байдибекского района получили получили бесплатную медицинскую помощь. В результате обследовании, у двоих из них врачи выявили подозрение на рак молочной железы. Они пройдут весь необходимый осмотр и в случае необходимости начнут лечение уже в онкологическом отделение Областной клинической больницы.

По инициативе Министерства здравоохранения РК, акимата Туркестанской области и руководства управления здравоохранения Туркестанской области во всех районных поликлиниках региона проводится «День открытых дверей». Врачи призывают многодетных матерей пройти медицинское обследование, сдать анализы, а также предупреждают, что для профилактики заболеваний необходимо проходить скрининг.

Дни открытых дверей уже прошли в поликлинических отделениях центральных больниц Сарыагашского, Арысского, Шардаринского, Байдибекского и Тюлькубасского, Толебийского районов, а также в городе Ленгер и Туркестан.