Врачи Туркестанской области перенимают опыт лучших нейрогенетиков из Англии.

Мэтры мировой медицины обследуют пациентов, страдающих от генетических заболевании. По приглашению руководства управления здравоохранения области в Туркестанскую область прибыли Генри Холден (Henry Houlden) – профессор неврологии и нейрогенетики, руководитель Нейрогенетической лаборатории Института неврологии University College of London и его коллега, докторант этого же вуза из Казахстана Рауан Кайыржанов. Казахстанский ученый уже несколько лет учится и работает в Англии. Магистр медицинских наук, невролог, специалист по двигательным расстройствам является сотрудником в Национальном госпитале неврологии и нейрохирургии Великобритании, Лондон.

Врачи принимают детей и взрослых, страдающих наследственной патологией и двигательного расстройства. В течение трех дней будут обследованы около 100 пациентов с самыми тяжелыми диагнозами. Также нейрогенетики из Великобритании проводят научно-практический семинар на тему «Нейрогенетика и паркенсонизм». Один из лучших специалистов в мире делится опытом и новыми методиками лечения генетических заболеваний с врачами Туркестанской области.

Сегодня врачи выявляют наследственные заболевания с высокой точностью, так как передовые технологии позволяют буквально заглянуть внутрь гена, определить, на каком уровне произошло нарушение. Условно говоря, гены — это некий набор «карт памяти», на каждой из которых «записаны» определенные данные об организме человека. Если же говорить научным языком, то ген — это фрагмент нашей ДНК. В то же время существуют заболевания, вызванные генными мутациями, которые не проявляются ярко и однозначно. Врач может подтвердить такие болезни только по результатам генетической экспертизы.

В скором времени появится возможность полностью вылечиться от генетических заболеваний, наследственных патологий двигательного расстройства, уверяют иностранные врачи. Мировая медицина уже шагнула вперёд и шанс обрести полноценную жизнь появится у пациентов Туркестанской области. Между тем, по данным медиков, число заболевших ежегодно растет. И в нашем регионе в том числе.

Осенью прошлого года в регионе прошла первая центральноазиатская конференция по болезни Паркинсона и двигательным расстройствам. Самые именитые врачи из Великобритании, Испании, Эстонии и Турции обучали казахстанских неврологов, приехавших из всех регионов Казахстана.