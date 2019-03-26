Сегодня в городском суде прошло торжественное награждение медалью «За лучшее произведение» общественного объединения «Каламгер» члена союза журналистов Казахстана Кабыла Дуйсенби.

Награда вручена журналисту в связи с 60-летием. Последние годы Кабыл Дуйсенби возглавляет отдел информационного обепечения Администратора судов Шымкента и на него возложены задачи по взаимодействию со средствами массовой информации.

Как отметили руководители городского суда, он пользуется уважением у журналистов и сделал ни мало для поднятия престижа работы судей.