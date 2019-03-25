Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствие подозревает Вишневского в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите ЧередниченкоП, передает lenta.ru

По данным следствия, Вишневский покинул Россию в 2016 году. Он был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск, но скрывался от следствия. Отмечается, что на данный момент решается вопрос о его экстрадиции.

Вячеслав Вишневский в прошлом профессионально занимался футболом. После того, как покинул Россию, проживал в Испании.

25 марта 2018 года в «Зимней вишне» вспыхнул пожар, в результате которого погибли 60 человек, 37 из них — дети. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 15 человек. Среди них — бывший начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин. Генин обвиняется в халатности, Бурсин — в нарушении устава и требований безопасности при тушении пожара.

Под следствием также находятся бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов и начальник управления надзорной деятельности Григорий Терентьев, экс-руководитель региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова. В числе других фигурантов — глава фирмы-поставщика противопожарных систем Игорь Полозиненко, гендиректор компании-владельца здания Юлия Богданова.