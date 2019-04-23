В Туркестанской области начала работу экспедиция «Легенды юга».

В ней принимают участие около 700 туристов из разных уголков Казахстана. Сначала участники ознакомились со святыми местами Жамбыльской области, а затем прибыли в Туркестанскую область. Туристы побывали на территории ущелья «Ак-мечеть», которое славится своей удивительной энергетикой.

В экспедиции участвует и автор проекта «Қазақстан барысы» Арман Шораев. «Получил отличный опыт и эмоции», — говорит он. А вот известный режиссер Ахан Сатаев отмечает, что в Туркестанской области много мест, на фоне которых можно снимать кино, и в будущем он это учтет.

Краевед, автор направления «Южные легенды» Ерлан Сыздык считает, что природа юга — прекрасная возможность воодушевиться. Он даже предлагает создать отдельный туристский маршрут, включающий достопримечательности края.

На четырех автобусах и 60 джипах туристы сполна прочувствовали дух номадов, отведав пищу, приготовленную на костре. После посещения Ак-мечети туристы отправились к мавзолею Домалак ана, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Напомним, это уже четвертая подобная экспедиция «Nomad explorer». Называется она «Легенды юга». Это инициатива предпринимателя Маргулана Сейсембаева. Сейчас в группе участников экспедиции – известные общественные деятели, представители интеллигенции и искусства, краеведы, историки, журналисты, предприниматели и спортсмены. Все они отмечают, что местный туризм имеет большие перспективы развития, а идея экспедиции отвечает духу статьи Елбасы «Рухани жаңғыру».

В эти дни члены экспедиции объезжают святые места и достопримечательности региона.