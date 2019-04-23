В аэропорту Алматы казахстанский лоукостер FlyArystan представил свой первый лайнер Airbus A320.

На первых порах парк FlyArystan будет состоять из четырёх самолётов Airbus A320. Все лайнеры будут иметь конфигурацию салона только экономического класса на 180 мест.

На борту воздушного судна установлены новые кресла Recaro 3530 Slim с новой кожаной обивкой. Шаг между креслами составляет 82 см. К 2022 году планируется расширить авиапарк авиакомпании FlyArystan до 15 самолетов, — сообщил Комитет гражданской авиации.

Ранее авиаперевозчик запустил продажу билетов из Алматы в Нур-Султан, Тараз, Караганду и Уральск. По этим маршрутам перевозчик начнёт летать с 1-2 мая 2019 года. Чуть позднее маршрутную сеть расширится рейсами из Алматы в Шымкент и Павлодар.