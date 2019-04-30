Как отдыхаем в мае

Праздник единства народа Казахстана — 1 мая, выпадает на среду; 
День защитника Отечества — 7 мая, выпадает на вторник;
День Победы — 9 мая, выпадает на четверг;

 Чтобы казахстанцам было удобно отдыхать, только 1 день перенесли 4 мая субботу сделали рабочим, а 10 мая — пятница, сделали выходным днем

При пятидневной рабочей неделе –  1 мая — выходной,  2, 3, 4 — рабочие,  5 — выходной, 6 — рабочий, 7 — выходной,  8 — рабочий, 9, 10, 11, 12 — выходные

При шестидневной рабочей неделе – 1 мая — выходной, 2, 3, 4 — рабочие,  5 — выходной, 6 — рабочий, 7 — выходной,  8 — рабочий, 9 — выходной, 10 — рабочий, 11 — рабочий, 12 — выходной  