Как отдыхаем в мае

Праздник единства народа Казахстана — 1 мая, выпадает на среду;

День защитника Отечества — 7 мая, выпадает на вторник;

День Победы — 9 мая, выпадает на четверг;

Чтобы казахстанцам было удобно отдыхать, только 1 день перенесли 4 мая субботу сделали рабочим, а 10 мая — пятница, сделали выходным днем.

При пятидневной рабочей неделе – 1 мая — выходной, 2, 3, 4 — рабочие, 5 — выходной, 6 — рабочий, 7 — выходной, 8 — рабочий, 9, 10, 11, 12 — выходные



При шестидневной рабочей неделе – 1 мая — выходной, 2, 3, 4 — рабочие, 5 — выходной, 6 — рабочий, 7 — выходной, 8 — рабочий, 9 — выходной, 10 — рабочий, 11 — рабочий, 12 — выходной