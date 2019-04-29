В старину точно знали, что стрижка волос может кардинально изменить судьбу человека. Поэтому до нынешних времен сохранились знания о секретных ритуалах, связанных с обрезанием прядей. Есть даже секреты, подсказывающие, когда лучше стричь волосы.

И эти секреты имеют научное и астрологическое обоснование, а сборник таких хитростей-секретов для пышных и красивых волос называется лунным календарем стрижек. Именно он поможет наилучшим образом спланировать посещение парикмахера.

Благоприятные дни

4, 6, 11–13, 15–16, 22, 25 — лучшее время над изменением своего образа. Кроме того, стрижка в такие дни ускорит рост волос.

2, 7–9, 12, 14, 24, 31 — удачные числа для смены цвета волос и домашних лечебных процедур.

Неблагоприятные дни

1, 3, 5, 19, 29 — окраска волос может не оправдать ожидания, скорее всего, цвет продержится недолго и быстро потускнеет.

17, 26, 28, 30 — дни подойдут для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями. Но вот стрижку лучше перенести на более удачную дату.