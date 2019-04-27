Для улучшения взаимодействия с населением в настоящее время в Департаменте полиции города Шымкент функционируют телефоны доверия.

Каждый житель города может набрать номер телефона доверия Управления собственной безопасности ДП г. Шымкент 8 /7252/ 21-43-23 или же Единый телефон доверия МВД «1402» и сообщить о фактах коррупции, злоупотребления, превышения должностных полномочии, вымогательства и иных неправомерных действиях со стороны сотрудников органов внутренних дел.

А также если у Вас имеются фото-видеозаписи о неправомерных действиях со стороны полицейских, Вы можете отправить в директ Instagram Police_KZ_17 или в фейсбук «Шымкент Қаласының Полиция Департаменті».

По всем обращениям граждан на телефон доверия будут приняты меры реагирования, и ни один звонок не останется без внимания.