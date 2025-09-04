В Шымкенте продолжается работа по правовому воспитанию школьников

В Шымкенте сотрудники полиции продолжают активно взаимодействовать с образовательными учреждениями, уделяя особое внимание вопросам правовой грамотности и воспитания культуры безопасного поведения среди школьников.

В рамках этой работы в средней школе №14 состоялся классный час, организованный департаментом полиции города.

Перед учащимися выступил заместитель начальника департамента Улугбек Мылтыков, который поздравил ребят с Днём знаний и пожелал успешного, безопасного и продуктивного учебного года.

В своей речи он подчеркнул, что школа является не только местом получения знаний, но и важной средой для формирования жизненных принципов, среди которых дисциплина, уважение к окружающим и ответственность за собственные поступки занимают ключевое место.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам безопасности. Полицейский подробно остановился на необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Он отметил, что дорожная дисциплина играет важную роль в жизни каждого человека, ведь даже небольшое нарушение может привести к серьёзным последствиям.

Школьникам напомнили о правилах перехода проезжей части, важности использования пешеходных переходов и внимательности при движении вблизи дорог.

Помимо этого, учащихся призвали соблюдать порядок и правила поведения как в школе, так и за её пределами. Отдельным блоком в беседе стала тема цифровой безопасности.

Представитель полиции обратил внимание детей на то, что современный интернет-пространство содержит множество угроз, начиная от кибербуллинга и заканчивая распространением недостоверной информации.

Он подчеркнул, что школьники должны быть внимательными при использовании социальных сетей, не доверять сомнительным источникам и всегда помнить о защите личных данных.

Такие встречи, как отмечают в департаменте, позволяют наладить доверительные отношения между подрастающим поколением и правоохранительными органами.

Общение в открытом формате даёт возможность детям не только услышать важные наставления, но и задать интересующие вопросы, получив ответы напрямую от представителей полиции.

Проведение классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов уже стало доброй традицией для школ Шымкента.

Подобные инициативы помогают формировать у учащихся устойчивую культуру законопослушного поведения, воспитывают чувство ответственности и уважение к закону.

В департаменте полиции города отмечают, что работа в данном направлении будет продолжена и в дальнейшем, чтобы каждое образовательное учреждение имело возможность включить подобные мероприятия в воспитательный процесс.