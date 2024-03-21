«Самого честного полицейского» Шымкента задержали по подозрению в вымогательстве

Полицейского Азамата Аимбетова задержали в Шымкенте по подозрению в вымогательстве и получении взятки, передает КаТАГ.

«По заявлениям жителей города о факте вымогательства и получении взятки через посредников в отношении командира роты патрульной полиции Шымкента управлением собственной безопасности департамента полиции Шымкента возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

В 2022 году Азамат Аимбетов стал известен тем, что написал заявление на своего начальника, полковника Мухтара Бухарбаева, за то, что тот вынуждал его покупать ему дорогие вещи, авиабилеты, мебель, елки и так далее.

«Я почти 10 лет работаю в органах внутренних дел и никогда не был замечен в нечестности», — заявлял тогда Аимбетов.

Адвокат Аимбетова считает, что его подзащитный «самый честный полицейский». Однажды он даже получил награду от антикоррупционной службы.

По словам его адвоката Талгата Есимова, «никаких повесток ранее не давали, сразу задержали. Ранее Аимбетов выражал мнение, что в отношении него ведется провокация, когда его на дисциплинарную комиссию вызывали, якобы, какое-то уголовное дело в отношении него», — рассказал адвокат.

Ранее, 18 марта Аимбетова вызывали в Дискомиссию не направляя заранее уведомления, сообщал его адвокат.

«Как поясняет сам Азамат никаких оснований для привлечения к ответственности нет. Однако Азамата Аимбетова вместе с адвокатом не пропустили в КПП Департамента. Выразил мнение что Азамата как принципиального сотрудника хотят отстранить от службы».