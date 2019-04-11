Приказом министра информации и общественного развития РК назначены Галимова Алия Кайратовна на должность председателя Комитета по делам гражданского общества и Нукежанов Ержан Болатканович на должность председателя Комитета по делам религий. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

А. Галимова родилась в 1970 году в городе Павлодар. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби.

В разные годы работала преподавателем в Казахско-Германском техническом бизнес-колледже, Павлодарском государственном институте, Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева.

В 2003–2010 гг. работала в структуре Администрации Президента РК: главным экспертом, заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом внутренней политики.

В 2010–2012 гг. работала заместителем акима Павлодарской области.

В 2012–2015 гг. являлась ответственным секретарем Министерства образования и науки РК.

В 2016 г. была советником Первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан».

С ноября 2016 г. занимала должность председателя Комитета по делам гражданского общества.

Е. Нукежанов родился в 1981 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2002 г. редактором-ведущим информационно-аналитической службы ЗАО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана».

В 2002–2009 гг. работал в Международном институте современной политики, Агентстве «Хабар», ОО «Республиканская политическая партия «Нур Отан», Министерстве культуры и информации РК.

В 2009–2016 гг. — эксперт, консультант, заведующий сектором Пресс-службы Президента РК.

В 2016–2018 гг. занимал должность заместителя Руководителя Аппарата Мажилиса Парламента РК. С июня 2018 г. работал председателем Комитета информации.