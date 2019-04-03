О налоговых льготах рассказали участникам специальной экономической зоны «Turkistan».

2-го апреля текущего года в ДГД по Туркестанской области состоялся «круглый стол» с представителями управляющих компаний, инвесторами и потенциальными объектами для осуществления деятельности в качестве участников специальной экономической зоны «Turkistan».

В нем приняли участие заместитель ДГД по Туркестанской области Е. Елшибеков, председатель правления СЭЗ «Turkistan» М. Дилдабеков, также специалисты департамента ДГД.

Выступил заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Туркестанской области Е. Елшибеков, он ознакомил со спецификой специальных экономических зон.



«Для участников всех СЭЗ в налоговом и таможенном законодательстве предусмотрены льготы, — отметил он. – Это освобождение от корпоративного подоходного, земельного налогов, от налога на имущество, от налога на добавленную стоимость при реализации на территорию СЭЗ товаров, полностью потребляемых в процессе производства».



Говорилось и об условиях получения налоговых льгот, а также упрощенном порядке найма иностранной рабочей силы, выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы местными исполнительными органами в упрощенном порядке без поиска кандидатур на внутреннем рынке труда.



Председатель правления СЭЗ «Turkistan» М. Дилдабеков ознакомил участников с целью ее создания и призвал принять участие в развитии экономики Туркестанской области.



Далее специалисты ДГД, отвечая на вопросы, детально рассказали об алгоритме регистрации для участия в СЭЗ, где по требованию должны быть сохранены такие условия, как отсутствие структурных подразделений за пределами СЭЗ, ведение раздельного учета по доходам от реализации товаров собственного производства по приоритетным видам деятельности СЭЗ.



Участники встречи задали ряд актуальных вопросов. К примеру, их интересовало, какие льготы предусмотрены для участников СЭЗ. Как пояснили специалисты, это налоговые и таможенные льготы.



Встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Специалисты департамента разъяснили порядок налогообложения и таможенные процедуры. Диалог получился конструктивным, и все его участники получили полные ответы на интересующие их вопросы.