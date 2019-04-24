Участниками конкурса могут стать школьники, а также средние образовательные учреждения Республики Казахстан.

Организаторами конкурса является Республиканский проект «Generation Next».

Основная цель конкурса среди школ и школьников — продвижение информированности детей о своих правах и участия в сфере защиты прав детей.

Основной задачей конкурса является выявление и отбор лучших работ и идей в сфере защиты детства, предложенных детьми, в Республике Казахстан. Определит победителей Центральная конкурсная комиссия, при которой создана рабочая группа из числа руководителя республиканского проекта «Generation Next» и активистов КАЗГЮУ.

С положением можно познакомиться здесь.