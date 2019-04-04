С марта текущего года пять казахстанских банков уведомили своих клиентов о прекращении в апреле 2019 г. практики взимания ежемесячных комиссий за обслуживание займа.

По результатам данной работы ожидается, что отмена комиссий коснется порядка 180 тысяч клиентов банков и экономия для таких клиентов составит около 30 млрд тенге. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщила пресс-служба Национального Банка Казахстана, передает Nur.kz

Как отметил регулятор, Национальным банком будет продолжена работа в этом направлении.

По мнению депутата Айкына Конурова это положительная практика, которая приведет к уменьшению выплат населения.

«В очередной раз стоит сказать о повышении финансовой грамотности населения. Мы говорим об этом много лет. В последнее время население стало больше внимания обращать не только на сумму кредита, но и переплату по нему, понемногу приходит понимание, что такое простые и сложные проценты. Люди уже стали более внимательно читать договоры и интересоваться всеми комиссиями, которые они в результате уплатят в ходе погашения займа. Я считаю, открытие информации и прозрачная понятная система в отношениях между банками и клиентами выгодна обоим сторонам процесса», — резюмировал депутат.

Напомним, с 2011 года Нацбанком проводилась работа в части упорядочения процедур установления, взимания, а также ограничения перечня взимаемых комиссий. В частности, в 2016 году утвержден Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, выданных физлицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения. Отметим, до введения данного перечня, количество взимаемых комиссий по займу доходило до 40.

С июля 2018 года в целях оптимизации и сокращения расходов заемщиков — физических лиц по ипотечному займу, не связанному с предпринимательской деятельностью, введен запрет на взимание комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление займа на банковский счет.