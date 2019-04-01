Подтопления не угрожают жителям Туркестанской области. Уровень воды в 19 реках области измеряют наблюдатели гидропунктов.

Руководитель РГП «Казгидромет» по Туркестанской побывал в гидропункте села Тасарык Толебийского района.

С наступлением весны работы у наблюдателя гидропункта Кайрата Жунисова прибавилось. В это время снег начинает таять. Заряжают проливные дожди. Уровень воды в реке Сайрам су приходится измеряет каждые несколько часов.

В обычные дни замеры делаем утром и вечером, весной когда уровень воды поднимается, замеры делаем часто. Когда каждые четыре, при необходимости каждые два часа. В этом году зима теплая, поэтому уровень воды в Сайрамсу, которая подпитывается водами из родников и ледников в горах, не большой, — рассказывает

Кайрат Жунисов, наблюдатель гидропункта с.Тасарык Толебийского района.

Река много раз демонстрировала свой нрав. Так в 1958 году уровень воды поднялся на несколько метров. В последнее время — река спокойна, уровень воды низкий.

В Толебийском и Тюлькубасском районах угрозы подтопления не наблюдается. В апреле будут дожди, и мы заранее можем определить о всех ситуациях, — говорит Маханбет Жазыкбаев, директор филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области.

В Туркестанской области на 27 гидропостах ведётся наблюдение на 19 реках, проводятся замеры уровня воды. Жителям населенных пунктов, расположенных вдоль рек и в низине водоемов, подтопления не угрожают. Объем поступления воды в Шардаринское водоохранилище под наблюдением работников гидропункта.

Весной все гидропункты работают в усиленном режиме. Все сведения поступают в Казгидромет.