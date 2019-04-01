На шымкентской сцене снова выступили звезды российского театра и кино. На этот раз московская трупа привезла комедийный спектакль «Любовь по понедельникам». Около 3 часов зрители наблюдали за динамичными событиями сюжета.

Билеты на спектакль именитых российских актеров театра и кино «Любовь по понедельникам» были раскуплены до единого! Шымкентцы спешили заполнить зрительный зал. Все были в предкушении.

Ольга Переверзева, зрительница: «Я ожидаю, что мне очень все понравится. От дочери я слышала, что это ее любимый актер, Чернышов. И она меня пригласила в театр и вот мы с ней пришли… Это будет что-то новое, интересное. Надеюсь, понравится».

От звездного актерского состава захватывает дух: Андрей Чернышев, Вячеслав Разбегаев, Мария Добржинская и Жанна Эппле!

Жанна Эппле, российская актриса театра и кино: «Я играю взрослую мудрую женщину, жену с большим стажем. И речь о том, что если быть умной, мудрой, последовательной, возможно удержать неверного мужа… Это невероятное партнерство. У меня здесь замечательный актер, замечательная партнерша Мария Добржинская, которая играет мою соперницу, это актриса театра на Таганке. И конечно, самые красивые мужчины Москвы, страны, это Вячеслав Разбегаев и Андрей Чернышов».

Вячеслав Разбегаев, российский актёр театра и кино: «У моего персонажа, я бы не сказал, что свежее ощущение любви. Поэтому мне трудно говорить… Ну не знаю, мне она достаточно близка, понятна и интересна. Насколько это будет понятно и интересно зрителю, это решит он сам».

Приезд российских актеров всегда восхищает нашего зрителя. Так случилось и в этот раз. Любовью к театру, искушенные за несколько лет шымкентцы, живут не только по-понедельникам.