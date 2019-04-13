Сегодня исполнилось 2 года со дня выхода статьи Первого Президента Республики Казахстан, Лидера Нации Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру».

Не говоря уже о том, что программа «Рухани жаңғыру» вызвала большой резонанс в обществе и дала положительный импульс духовности страны, за два года в Туркестанской области в рамках программы были проведены масштабные работы и проекты по популяризации национальных ценностей, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

На сегодняшний день по инициативе акима области Умирзака Шукеева в рамках программы «Рухани жаңғыру» и статьи Главы государства «Семь граней Великой степи» в регионе уточнены проекты и разработаны соответствующие планы. Разработана Концепция по развитию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

В будущем в регионе будут реализованы масштабные проекты.В 2017 году более чем 800 населенных пунктах проведено более 4 тысяч мероприятий. По проекту «Туған жер» предприниматели, меценаты региона оказали помощь родной земле, краю, в котором они родились и выросли. Благодаря данному проекту в 2018 году спонсорами введено 97 объектов на сумма 3 млрд 386 млн тенге.

Также в области реализуется проект «Алтын ұям». Цель проекта — вместо пышных торжеств, с помощью выпускников оказать материальный помощь своей школе. В результате в прошлом году с помощью выпускников на оснащение материально-технической базы школ было собрано около 10 млн. тенге.

В прошлом году в каждом районе Туркестанской области проведены мероприятия, фестивали, направленные на возрождение общественного сознания. В этой связи на склоне горы Казыгурт прошло мероприятие «Наурыз Қазығұртты басталады», в котором приняли участие около 20 тысяч человек.

В Байдибекском районе на мероприятии «Қымызмұрындық» прошли конкурсы кумысников, по ремесленным изделиям, соревнование скакунов.

Впервые в Тюлькубасском районе на сопке Шубайкызыл был проведен фестиваль «Қызғалдақ» с целью защиты тюльпанов, занесенных в «Красную книгу» и для повышения туристического потенциала региона.

Также на горе Ордабасы прошло мероприятие «Туған жерге тағзым Ордабасыға оралу».

В Толебийском районе прошел международный художественный пленэр «Каскасу», где художники из разных стран писали картины об уникальной природе области.В городе Жетысай прошел фестиваль «Қауын fest».

В целях повышения туристского потенциала Шардаринского района стартовал фестиваль «Safari Shardara».

В Тулькубасском районе было организовано мероприятие «Салбурын – Саятшылық мерекесі», которое прошло на тему охоты с ловчими птицами. На празднике были продемонстрированы национальные традиции.

По специальному проекту «География сакральных мест Казахстана», из Туркестанской области 24 объекта включены в республиканский список. Более 60 историко-культурных памятников вошли в список святых мест областного значения.В целях пропаганды историко-культурного наследия, патриотического воспитания молодежи разработаны и показаны на республиканских телеканалах 10-серийный фильм «Көне жетігеннің сыры», «Киелі Казыгурт», «Отырарды қорғау», «Күш атасы-Қажымұқан», «Байдибек би».

В области издан фотоальбом особо важных историко-культурных и археологических памятников «Святые места юга: легенды и предания» и сборник «10 избранных книг писателей и поэтов Туркестанской области», куда вошли произведения 22 авторов. Наряду с этим, прошли презентации 18 учебников, переведенных на государственный язык по специальному проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».

В рамках специального проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в 2018 году артисты и деятели культуры области выступили в 10 странах мира, участвовали в конкурсах и фестивалях.

В целях реализации специального проекта «Переход государственного языка на латиницу», на сегодняшний день в области проведено более тысячи мероприятий. Были проведены ряд встреч с поэтом, обладатель государственной премии Б. Шойбековым, индивидуальным предпринимателем С. Ертаевым, К.Орынбасар, Э.Велк, Ә.Дәлиевой, которые были включены в специальный проект «100 новых лиц Казахстана».

В 2018 году в целях широкой пропаганды мероприятий среди тюркских стран, которые проходят в рамках программы «Рухани жаңғыру», открылся Международный центр «TÚRKISTAN MEDIA».

Кроме того, на базе медиа центра открыт интеллектуальный клуб «TÚRKІSTAN», где проводятся интересные встречи и беседы с известными в республике лицами. С такими успехами жители Туркестана встретили двухлетнюю годовщину программы «Рухани жаңғыру». Впереди много работы, и стремление к популяризации национальных ценностей очень высока. Туркестан, в котором началась новая эпоха, станет центром многих начинаний.