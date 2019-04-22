В некоторых районах возникли пробки, потому что деревья падали на проезжую часть и перекрывали дорогу. Так, дерево перекрыло проезд близ Мирзо-Улугбекской налоговой инспекции. «Ведутся работы по распилу и уборке», — предупреждает пользователь «Водителей Ташкента», передает Фергана.Ру.

Несколько деревьев рухнули на припаркованные вблизи них автомобили. Так, дерево упало на дорогу в Чиланзаре на юго-западе Ташкента, задев автомобиль.

Ливневые дожди прошли также в Ташкентской области. Видео урагана, надвигающегося на город Чирчик в 40 км от столицы Узбекистана, Telegram-канал «Эхо Узбекистана» назвал достойным для вдохновения американского писателя Стивена Кинга, имея в виду его повесть «Туман»: на записи видно, как к городу подступают клубы плотного, непроницаемого тумана.

По прогнозу синоптиков, дожди продолжатся в Ташкенте всю неделю. Если 22 апреля будет идти небольшой дождь, то 23 и 24 апреля ожидаются ливни с грозой. Скорость ветра будет достигать 12-13 м/сек, а уровень осадков в среду достигнет 28,9 мм.