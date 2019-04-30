В Объединенных Арабских Эмиратах проходит торгово-экономическая миссия, которой участвует Казахстан.

Общество пчеловодов Шымкента принимает в ее работе самое активное участие. После того, как было получено разрешение на ввоз в ОАЭ нашего южноказахстанского меда, который был представлен на мероприятии, отбоя от желающих его попробовать нет. Представители торговых предприятий, фирм, кондитерских фабрик не только оценили качество чистого экологического меда, но и готовы в перспективе сотрудничать с пчеловодами из Шымкента и Туркестанской области.

«Мед привлекает иностранных производителей в первую очередь своей экологической составляющей и натуральностью. Иностранные компании проявляют к сладкой продукции повышенный интерес, тем более, что все пасеки нашего региона стоят в тех местах, где нет промышленных предприятий», — передал из Дубаи представитель фирмы «Goldbee» Марат Нормухамедов.