Чугунный сейф царской полиции два века берег тайны уголовных дел Южно-Казахстанской области.

Существует легенда. Якобы, жила в Петербурге некая Дунечка, девица не самых строгих правил. Однажды на балу она простудилась и умерла, оставив довольно большой капитал. Никто не знал, как им распорядиться, и государь император повелел передать его Городской Думе на нужды сирот. Но думские деятели воспротивились и отказались принять «непотребные деньги», — рассказывают сотрудники музея.

Государь император, разгневавшись, воскликнул: «Что ж мне – собакам их, что ли, отдать?» И тогда встал купец Сан-Галли, который имел литейный завод на Лиговке, и предложил оборудовать на Дунечкины деньги первые общественные туалеты. Как в Европе. После этой историй по приказу императора Сан-Галли начал выпускать огнеупорные, чугунные сейфы, для государственных нужд.

В 1887 году, когда территория Южного Казахстана полностью была присоединена к Российской империи, по прошению генерал-губернатора Черняевского уезда из Санкт-Петербурга был доставлен сейф. С этого момента до 1917 года использовался Черняевской уездной полицией.

В 1917 году после октябрьских переворотов установлена Советская власть. Революционеры, позже рабоче-крестьянская милиция разгромив кабинеты царской полиций оставляет чугунный сейф для своих нужд.

С 1968 по 1980 год находился в кабинете начальника УВД ЮКО генерал-майора милиции Халменова К.Д.

В настоящее время находится в музее Департамента полиций г. Шымкента. По Казахстану единственный антиквариат, который содержит в себе истории прошлых лет.

Размеры сейфа высота 1800мм /ширина 800 мм/ глубина 600 мм. Стоимость на доске объявления в 2010 году 220000 рублей или где-то S 7500.