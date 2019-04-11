В Шымкент приедут 300 новых автобусов.

Планируется, что уже в мае в город привезут 35 новых автобусов. Остальные — доставят до конца июня. Обновлением автобусного парка занимается СПК «Shymkent», представители которой находятся на заводе-производителе в Китае в г. Хэфэй, и лично контролируют процесс производства комплектующих и отправки.

21 декабря прошлого года СПК «Shymkent» и АО «БРК-Лизинг» (которая является дочерней организацией АО «Банк Развития Казахстана» и входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») заключили договор финансового лизинга на покупку 300 единиц автобусов марки ANKAI HFF6850G общей стоимостью 9 млрд 315 млн тенге.

Первоначальный взнос предусмотрен за счет бюджетных средств в размере 20% от общей стоимости автобусов, это 1 млрд 863 млн тенге, остальные средства — заемные предоставляемые АО «БРК-Лизинг». На текущий момент АО «СПК «Shymkent» покрыла первоначальный взнос. Комплектующие для автобусов изготавливают в Китае, а сборку делают на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, сообщает АО «СПК «Shymkent».

«На дорогах Шымкента в этом году будут ездить 300 новых автобусов. Процесс производства уже не финальной стадии. Новые автобусы помогут «разгрузить» растущий городской траффик. Они будут оснащены пандусами для людей с ограниченными возможностями и детей в колясках, системами учета пассажиропотока, безналичной оплатой услуг, LED-экранами. Ожидается, что первая партия прибудет в Шымкент в мае 2019 года» – Директор департамента АО «СПК «Shymkent» Кадыржан Абылов.

«Автобусы соответствуют всем техническим стандартам и современным требованиям к автотранспорту, включая антикоррозийную обработку кузова с использованием катафореза. Общая вместимость пассажиров 56 человек, длина автобусов 8,5 метров. Дополнительный комфорт и безопасность обеспечивают системы кондиционирования, видеонаблюдения, а также система звук оповещения пассажиров в салоне», — представитель ТОО «СарыаркаАвтопром» Ирина Миронова.

Сейчас в городе функционирует 26 транспортных компаний. Ежедневно на маршруты выезжают порядка 1200 автобусов и микроавтобусов, а услугами автопарков пользуются более 500 тысяч пассажиров. Более 50% подвижного состава парка не соответствует техническим требованиям и эксплуатируется более 10-ти лет. В то же время из имеющегося объема автобусной техники только 40% принадлежит автобусным паркам, остальная техника арендована. Еще одной проблемой является отсутствие прозрачности в бизнесе: перевозчики жалуются на нерентабельность, а пассажиры – на качество услуг перевозчиков.