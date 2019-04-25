В Шымкенте начали борьбу с незаконной торговлей животными.

Руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Аскар Каныбеков, сотрудники управления, бригада по отлову собак и ветеринарные врачи КГП «Ветеринарная служба» г. Шымкент, общественный благотворительный фонд «Вторая жизнь», местные полицейские Аль-Фарабийского района вышли в рейд, чтобы пресечь незаконную торговлю животными.

В районе пересечения проспекта Кунаева и улицы Туркестанской были задержаны те, кто торговал щенками без документов и в запрещенном для торговли животными месте, передает Он Инфо.

Торговцам объяснили, что на территории города не допускается реализация животных (собак, кошек), не имеющих ветеринарных документов.

Кроме того, с ними провели разъяснительная работу, рассказав о правилах содержания и выгула собак и кошек в городе. На нарушителей сотрудники местной полиции составили протоколы.