В Туркестанской области полицейские выявили более 500 нарушителей в сфере миграции.

В период с 9 по 12 апреля 2019 года в Туркестанской области полицейскими проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал»-2019», направленное на профилактику и пресечение нарушений миграционного законодательства, выявление каналов нелегальной миграции и другие правонарушения в сфере миграции, говорится в сообщении пресс-службы ДП Туркестанской области.

За два дня ОПМ «Нелегал»-2019» сотрудники Управления миграционной службы ДП Туркестанской области за нарушение миграционного законодательства привлекли к административной ответственности 523 человека, из них 443 иностранцев. В отношении 213 нарушителей вынесено предупреждение, на 47 наложено административное взыскание и 196 иностранцев подвергнуты административному аресту.

В приёмник-распределитель ДП Туркестанской области полицейскими водворены 16 человек без документов, удостоверяющих личность. Также, решением суда 67 иностранных граждан выдворены за пределы РК и 45 иностранцам сокращены сроки пребывания на территории страны.

Кроме того, за незаконное привлечение иностранной рабочей силы и нарушение закона в области миграции к административной ответственности привлечены 80 граждан Казахстана.

Как отметили сотрудники УМС ДП Туркестанской области проведение ОПМ «Нелегал» является одним из направлений работы полиции и направлено на улучшение миграционной ситуации в области.