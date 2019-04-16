В Туркестанской области появятся покорители водных порогов

Ассоциация гребли и парусного спорта Туркестанской области начнет развивать «Гребной слалом», такими новостями поделился в facebook заслуженный тренер РК, председатель ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области Денис Жарменов.

Гребной слалом — это олимпийский вид спорта, суть которого заключается в прохождении на байдарках и каноэ участков горной реки с естественными и искусственными препятствиями на время. Река «Сайрам су», несущаяся бурным потоком в красивейшем ущелье «Сайрам -Угамского» национального парка станем местом подготовки спортсменов по гребному слалому.

«Многие страны возводят искусственные каналы, которые очень дорогостоящие, мы выбрали другое решение и вместе с тренерами, сами, в русле реки разработаем и создадим две тренировочные трассы: для новичков и более опытных спортсменов.

Первые учебно-тренировочные сборы для слаломистов планируем начать с 1 июня 2019г, приурочим к Международному дню защиты детей.

Проживать спортсмены будут в палаточном лагере, наслаждаясь природой, дыша чистым горным воздухом. Верю, что наши усилия будут не напрасны и у нас появятся слаломисты высокого международного уровня, — говорит Денис Жарменов, заслуженный тренер РК, председатель ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области.