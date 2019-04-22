Врачи Туркестанской области вернули к жизни утонувшую девочку.

По словам отца, девочка провела в воде около 10 минут. Инцидент произошел в селе Ошакты Абайского района. 4-летняя Айару Абдыкадыр, играясь во дворе, по неосторожности упала в большой арык возле дома. Заметив это, дети сообщили отцу девочки. Когда отец вытащил дочь из воды, она была уже без сознания.

Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия в течение нескольких минут, оказали первую медицинскую помощь. Прибывшие врачи откачали из ее легких воду. Девочка задышала, пришла в сознание».

Родители ребенка подчеркивают, что спасение стало возможным, благодаря квалифицированной помощи врачей, а также современному техническому оснащению и реанимационному оборудованию. Первая профессиональная помощь — искусственное дыхание, массаж сердца — сыграли огромную роль в том, что девочка пришла в себя. С диагнозом «Гипотермия» ребенок был доставлен в реанимационное отделение Центральной больницы Абайской районной больницы. Спустя два дня малышка переведена в детское отделение и продолжает получать лечение.