О правах учителей и наказании родителей за систематические прогулы сегодня в ходе пресс-конференции на площадке Правительства РК рассказала министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова.

«Защита прав учителей — рассматривается в трех позициях: невмешательство в профессиональную деятельность педагога, защита чести и достоинства, а также не привлекать учителей без их согласия в ту сферу деятельности, которая профессионально им не нужна.

«Мы не просто в закон включаем, мы включаем в кодекс “Об административных правонарушениях”. Туда ставим конкретные нормы: первое — предупреждение, дальше — уже штрафные санкции. Мы его рассматриваем на том же уровне, на каком предусмотрено для других категорий», — подчеркнула министр.

По вопросам ответственности родителей за обучение детей вице-министр образования РК Э. Суханбердиева сообщила, что законодательством предусмотрена ответственность родителей за не посещение детьми школьных занятий.

«В случае если ребенок не посещает школу определенное количество дней, то эти случаи рассматриваются на комиссии по делам несовершеннолетних. Далее прокуратурой дела передаются в суд для определения ответственности родителей, могут накладываться штрафы от 3-х МРП и выше. У нас в МОН все эти случаи и количество таких семей на особом контроле», — подчеркнула вице-министр.

В ходе пресс-конференции также были затронуты вопросы высшего образования. Министр К. Шамшидинова отметила, что госзаказ формируется на основе потребности в кадрах, которые предоставляет Министерство труда и социальной защиты населения РК. Так, с прошлого года государственный образовательный заказ увеличен на 20 тыс. единиц, — сообщила министр.