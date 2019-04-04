Жительница Шымкента подарила полицейским бельгийскую овчарку Альфу.

3 апреля 2019 года жительница города Шымкент Жанна Соколова подарила свою бельгийскую овчарку Альфу кинологической службе ДП Шымкента.

Начальник Департамента полиции г. Шымкент полковник полиции Е. Жумаханбетов лично передал собаку в кинологическую службу, и выразил особую благодарность хозяйке, — сообщает пресс-служба ДП г. Шымкент.

Жанна Соколова решила передать «Альфу » на службу в органы внутренних дел, потому что именно эта порода среди служебных собак, является самой быстрой.

Из четырех видов бельгийских овчарок самыми популярными являются малинуа. Этих серьезных, умных и трудолюбивых животных по праву можно назвать «суперменами» собачьего царства. Они справятся с любой работой и могут быть поводырями, помощниками полицейских, спасателями или охранниками, проявляя стойкость и выдержку в любой стрессовой ситуации.

Полицейские поблагодарили Жанну Соколову за прекрасный подарок.