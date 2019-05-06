С 17 по 19 мая на живописной поляне берега реки Арысь (в тридцати километрах к северу от города Шымкент) пройдет шестой международный фестиваль авторской песни «Южный Ветер-2019».

Ежегодно побережье реки Арысь привлекает туристов и любителей активного отдыха ближайшим к мегаполису участком тугайного леса и разнообразной фауной (водоплавающие птицы, цапли, кулики).

Участники фестиваля — авторы и исполнители, творческие коллективы — из России, Узбекистана, Кыргызстана, а также разных регионов Казахстана, сообщает sxodim.com.

Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря. Желающим находиться на фестивальной поляне в течение нескольких дней (с ночевкой) необходимо позаботиться об условиях своего пребывания самостоятельно. Обязательно наличие собственной палатки, спального мешка, теплой одежды и продуктов питания.

Организационный комитет не ограничивает количество гостей, желающих посетить фестиваль, и всех любителей авторской песни.