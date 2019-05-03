Руководство Международной федерации Qazaq quresi утвердило талисман чемпионата Европы по qazaq kuresi . Им стал гном, и это не является какой-либо случайностью.

Чемпионат Европы по qazaq kuresi пройдет в польском городе Вроцлав. Этот город славится не только своей архитектурой и гостеприимством, но и многочисленными статуэтками гномов, установленных на самых разных улицах. По некоторым данным, впервые 40-сантиметровая фигурка гнома была установлена во Вроцлаве в 2001 году, и с тех пор жители и гости города видят самых разных гномов.

Сейчас различные фирмы и организации Вроцлава заказывают и устанавливают гномов, символизирующих разные профессии и исторические сюжеты. Сегодня гномы стали полноценным брендом и туристической достопримечательностью Вроцлава, периодически выпускается даже карта расположения этих привлекательных фигур и скульптур.

Если обратить внимание на талисман чемпионата Ервопы по qazaq kuresi, то этот гном одет в куреске, что выделяет этого гнома на фоне всех остальных вроцлавских гномов.

Талисман предстоящего чемпионата Европы уже стал частью истории казахстанского спорта, поскольку Международная федерация Qazaq quresi – спортивное общественное объединение в Казахстане, объединившее не только единомышленников, но и выступающее самостоятельным организатором и хозяином чемпионатов Европы и мира.

Жители и гости Вроцлава, оказавшись возле гномов, спешат погладить их на удачу и загадать сокровенные желания.

Казахстанцы верят, что талисман-гном укрепит борцовский дух и принесет удачу во Вроцлаве спортсменам.

Пресс-служба Международной федерации Qazaq quresi

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