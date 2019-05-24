Казахстанцы массово эмигрируют в другие страны. По сравнению с прошлым годом рост эмиграции составил 20%. Такую статистику опубликовали отечественные СМИ. Всего за три месяца 2019 года страну покинули более 8 тысяч человек. Большинство из них переехали в Россию и Германию.

Правда, уезжают казахстанцы чаще всего из других регионов страны. В Шымкенте же ситуация обстоит совершенно иначе. С каждым годом растет число желающих переехать и жить в третьем мегаполисе. В Шымкент люди переезжают не только из других городов, но и из других стран, говорят в миграционной службе.

Я уеду жить в … Шымкент. Известную песню про отъезд в Лондон можно смело перепеть, третий мегаполис неожиданно стал объектом массового интереса не только казахстанцев, но и иностранцев. В наш город едут не только погостить, но и жить и работать. Здесь, как выяснилось, многие видят перспективы для развития, карьеры и даже личной жизни.

Одна из таких Алия Байназарова. Девушка переехала в Шымкент совсем недавно. Она бросила работу в Алматы и решила начать новую жизнь на новом месте. Не задумываясь, выбрала самый южный мегаполис. И еще ни разу не пожалела.

«Шымкент сейчас на новом уровне. Тут тепло, тут хорошо. Я вместе с семьей взяла и переехала. Поверьте, не жалею. Здесь есть все возможности для развития. И люди тут особенные. Мне удобно и уезжать не хочу», — говорит юрист АО СПК Шымкент Алия Байназарова.

По сравнению с 2018 годом число переехавших в Шымкент в этом году выросло в четыре раза. Только за последний квартал на постоянное место жительство сюда перебрались 78 тысяч человек. Буквально год назад Шымкент стал городом миллионником. Теперь число населения стремительно растет и за счет внутренней миграции.

«Только за последние 4 месяца в третий мегаполис страны на ПМЖ приехали около 78 тыс. человек из других регионов страны, учитывая, что в прошлом 2018 году было меньше в разы. А покинули город около трех тыс. человек. Внешняя миграция тоже увеличилась, это больше 400 человек за 4 месяца. А за границу на ПМЖ из Шымкента уехали всего около сотни граждан Казахстана», — пояснила Асанбаева Гульжан, руководитель отдела миграции Управления миграционной службы ДП г. Шымкента.

В других регионах ситуация с миграцией обстоит совсем иначе. Ежегодно из северных и восточных регионов Казахстана уезжают тысячи людей. За 2019 год из Казахстана

уехали 8300 человек. Из них с высшим образованием 2500, а со средним почти 2000 человек. В основном покидают страну архитекторы, инженеры, педагоги и медики. Проблема массовой утечки мозгов Шымкент, к счастью, не коснулась.

Буквально на днях центр стратегических инициатив сообщил, что самыми счастливыми городами Казахстана считаются Нурсултан, Алматы и Шымкент. Рейтинги составляли по уровню образования, медицины, питьевой воды и даже по силе поддержки казахстанцев близкими и родными.

Шымкент — теплый и гостеприимный город. Он, словно птица распахивает свои объятия для тех, кто хочет побывать в гостях или остаться здесь на всю жизнь.