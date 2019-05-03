По мнению экспертов, если в одних случаях это может быть лишь проявлением человеческой глупости, то в других – вполне может иметь место проявление деструктивной идеологии.

30 апреля 2019 года в Актау полицейские задержали вандала, осквернившего Вечный огонь. Мужчина пытался вырвать музыкальные динамики, установленные за день до этого на монументе. Кроме того, на месте вандализма были обнаружены бутылки из-под спиртных напитков и окурки сигарет. Как сообщили в ДП Мангистауской области, задержанного мужчину привлекли к ответственности по части 3 статьи 440 Кодекса об административных правонарушениях. Также в полиции сообщили, что теперь порядок на Вечном огне будет контролировать полицейский патруль. Казалось бы случай банальный. Мол, перебрал с алкоголем, и потянуло «на подвиги». Но настораживает тот факт, что в последнее время в разных городах РК то и дело выявляются случаи вандализма на объектах, связанных с Великой Отечественной войной (ВОВ). Почему это происходит, и какими мотивами могут руководствоваться вандалы, с помощью различных экспертов разбирался журналист Zakon.kz.

Танцы на костях

Только за последние два года в Казахстане было зарегистрировано несколько случаев вандализма на памятниках, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Последний такой вопиющий факт был зафиксирован 18 апреля 2019 года в городе Каскелене Алматинской области. Прямо в центре города напротив акимата Карасайского района вандалы осквернили памятник жертвам ВОВ «Памяти каскеленцев отдавших свою жизнь в годы Великой отечественной войны 1941-1945», написав на изваянии рядом с Вечным огнем нецензурные слова. В тот же день все нецензурные надписи были стерты, мусор убран, перед памятником были высажены цветы, а представители райакимата пообещали выставить там охрану. Однако самих вандалов найти так и не удалось. Стоит отметить, что нестандартный случай на этом месте случается не впервые. В конце марта на этом месте мужчина уснул около Вечного огня.

В конце марта 2018 года за танцы у обелиска Славы в Талдыкоргане по приговору суда была арестована 19-летняя девушка. Судом установлено, что девушка танцевала на памятнике рядом с мемориальным Вечным огнем в честь героев Великой Отечественной войны. Она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 434 частью 1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), и ей было назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 2 суток.

Двумя месяцами раньше в Шымкенте пропали мраморные таблички с Мемориала Славы, который был сооружен в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Куда девались таблички с фамилиями бойцов Советской Армии, призванных в годы Великой Отечественной войны из Южно-Казахстанской области, выяснить так и не удалось.

22 мая 2017 года в Алматы вандалы осквернили монумент в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, забросав яйцами символ победы и непоколебимого духа единого народа. Тогда члены Коммунистической народной партии Казахстана решительно осудили действия вандалов, потребовали, чтобы подобные случаи тщательно расследовались и пресекались. По мнению первого секретаря Алматинского горкома Алибека Шапенова, вандалы оскверняли памятник намеренно, руководствуясь фашистской идеологией. Также коммунисты потребовали от ДВД установить постоянный видеоконтроль или пост охраны у мемориала 28 гвардейцев-панфиловцев.

А 14 сентября 2017 года в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев был зафиксирован еще один факт вандализма. На этот раз вандалы осквернили 11 расположенных там мемориальных тумб городов-героев. Как отметила тогда в беседе с журналистами внучка генерал-майора Панфилова Алуа Байкадамова, заведующая расположенного на территории парка Музея боевой славы, осквернение памяти городов-героев ее настораживает. И если это сделали подростки, то это вдвойне опасно, значит, подрастает поколение, которое ничего не знает о войне.

Человеческая глупость или умысел?

Как видно из приведенных примеров, случаи надругательства над памятниками, посвященным ВОВ, хотя и не приняли системный характер, но все же есть. А найти и наказать вандалов удается далеко не всегда. И возникает вопрос, почему это происходит? Может, главную роль здесь играет недостаток патриотического воспитания и преуменьшение роли ВОВ в нашей истории? Ведь сейчас даже в школьных учебниках этому вопросу отведена очень малая часть, а молодежь постепенно стала забывать своих предков, участвовавших в той войне, хотя раньше в каждой семье их помнили и гордились. А, может, всему виной высказывания различных псевдоисториков, отрицающих необходимость участия Казахстана в Великой отечественной войне? Или негативное восприятие и отрицание всего «советского», в том числе и того, что связано с историей СССР?

По мнению профессора Казахстанско-Немецкого университета, специалиста по международным отношениям Рустама Бурнашева, каждый подобный случай нужно рассматривать отдельно. Если в одном из них никакой политической подоплеки или умысла очернить память ВОВ и ее героев, скорее всего, не усматривается, то в другом – вполне может иметь место проявление деструктивной идеологии.

— С моей точки зрения, если в стране нет специальной политики, идеологически направленной на эпическую оценку Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, то каждый подобный случай является индивидуальным, и его нужно анализировать на основе конкретики. Безусловно, мы можем столкнуться со случаем, где это, скажем, просто человеческая глупость такого же порядка, когда, например, разбивают автобусные остановки или ломают детские площадки. Но, безусловно, могут быть и вещи, которые имеют под собой идеологическую основу. Мы же понимаем, что и в Казахстане есть люди, которые дают довольно специфическую оценку ВОВ и Второй мировой войне. Роли осмысленности и значимости там казахстанских воинов. И, соответственно, если это в теоретическом плане присутствует, то, конечно молодые или даже немолодые люди, в зависимости от случая, могут полученную информацию воспринять как некую истину, и перенести ее на какие-то материальные объекты. То есть выплеснуть на них весь свой негатив. Также есть очень тесная связь в оценках некоторых специалистов в кавычках, в оценках связи между ВОВ и Советским Союзом. То есть проводится абсолютно линейная связь и считается, что негатив, имевшийся в СССР, имеет четкое отношение и к ВОВ. И опять-таки весь этот негатив может переноситься на какие-то материальные объекты, – считает эксперт.

Прошлое не изменить, но его нужно уважать

По мнению генерального директора Исследовательского Агентства DAMU Research Group, социолога Тимура Айсаутова, здесь нужно, в первую очередь, упомянуть о том, что случаи осквернения памятников ВОВ имеют место не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве, а также в странах Восточной Европы, которые входили в так называемый Восточный блок, согласно Варшавскому договору.

— Наверное, на сегодняшний день страны, где практически нет или очень мало случаев осквернения памятников ВОВ, – это Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Во всех других странах бывшего СССР случаи осквернения памятников ВОВ более частые. А что касается причин, то их, прежде всего, надо искать в том, что в советское время, а мы все выходцы из советского прошлого, вообще никому не давали возможность озвучивать альтернативное мнение или взгляды на ВОВ, или как сегодня принято говорить, Вторую мировую войну. (Ведь если ВОВ началась в 1941 году, то Вторая мировая – в 1939). Но если в СССР все это тщательно подавлялось, то после того, как постсоветские страны получили независимость, общество стало более информатизированным. Сначала об этом более открыто стало говориться в СМИ, потом появился интернет, социальные сети и так далее. В итоге в информационном поле появилось очень много альтернативной информации, альтернативных взглядов и альтернативной аналитики, которая носит разный характер, и иногда подразумевает очень радикальные варианты, – считает социолог.

Так, по его словам, сейчас некоторые «аналитики» считают и утверждают, что это была не наша война, и Казахстану или другим республикам СССР не следовало принимать в ней участие. При этом каждый из них по-своему это обосновывает. Но, как бы то ни было, Великая Отечественная война была, и Казахстан принимал в ней участие, а наши деды и прадеды проливали в ней свою кровь. И мы естественно должны уважать эту память, в том числе чтить памятники, посвященные ВОВ.

— Я считаю, что мы должны идти по пути стран Западной Европы, где существуют памятники, посвященные совершенно разным идеологиям, режимам и политическим лидерам, но при этом общество ко всем этим памятникам относится очень терпимо и уважительно. Но у нас, к сожалению, «маятник» качнулся в другую сторону, и сейчас мы пожинаем эти плоды. Хотя, на мой взгляд, и общество и государство должно культивировать терпимое отношение не только к памятникам Советского Союза, но и к политическим лидерам, которые имели место в истории как Советского Союза, так и казахского народа. Мы должны уметь терпимо и толерантно относиться к своему прошлому и своей истории. Потому что когда мы начинаем выбрасывать из нее и очернять факты участия в ВОВ, то, я думаю, что на этом наше общество, особенно молодежь, не остановится и пойдет дальше «громить» историю, – продолжил Тимур Айсаутов.

Нехорошая тенденция

Так, по его словам, уже появилось немало людей, так называемых блогеров, которые пытаются осуждать не только факт участия казахского народа в той войне, но и многих исторических деятелей казахского народа. Например, они очерняют память Абулхаир-хана, который, по некоторым источникам, принял подданство Российской Империи. Оскверняют память алаш-ордынцев, считая, что они были чуть ли не масонами. Подвергается критике и деятельность Турара Рыскулова, Сакена Сейфуллина и других выдающихся личностей, кто работал в Казахстане во время становления Советского Союза. Более того, уже есть люди, которые пытаются ставить под сомнение творчество Абая, считая, что он тоже был не лучшим деятелем и умаляя его вклад в культуру казахского народа.

— То есть, здесь вопрос стоит не в отношении участия Казахстана в ВОВ, а в культуре отношения к этому событию. Сейчас мы имеем общество, которое получило право на свободу мысли, на свободу высказывания своих мнений и взглядов. Но у нас нет культуры терпимого отношения к альтернативному мнению. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно воспитывать культуру и терпимость по отношению к нашему прошлому. Мы должны уважать любое событие прошлого, потому что на тот момент были определенные обстоятельства. И во время Царской России, и в период Алаш-Орды, и в советский период. Можно найти изъяны в любой политике и у любого государственного деятеля. И, я считаю, что государство в лице профильных министерств должно воспитывать эту культуру терпимого, уважительного отношения к нашему прошлому. Потому что все это может коснуться не только советского периода, но и развернуться против нашей новейшей истории. Пройдет 10 лет, и мы станем столь же активно осуждать деятелей, которые стояли во главе независимого Казахстана. Поэтому здесь нужно смотреть шире и глубже на это явление. Нужно давать людям возможность высказывать альтернативные взгляды, но при этом очень важно сохранять и культуру, – считает эксперт.

При этом Тимур Айсаутов отметил, что помимо различных блогеров и псевдоэкспертов, пытающихся ради поднятия собственного авторитета, очернить определенные исторические события или поставить под сомнение роль участвовавших в них людей, на культуру адекватного восприятия своего прошлого, влияет и современное телевидение. Особенно ярко это проявляется в различных ток-шоу, которым ради высоких рейтингов нужно создать так называемый «хайп». Мы видим, что оппоненты там друг друга совершенно не уважают, прерывают, и как говорится в известной пословице «ради красивого словца – не пожалеют памяти отца». И все это в целом может иметь разрушительные последствия для адекватного и толерантного восприятия нашего исторического прошлого.