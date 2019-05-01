Видео, на котором молодые спортсмены показывают условия проживания, вмиг разлетелось по соцсетям. Легкоатлеты второй спортшколы Шымкента показывают номер гостиницы: грязная комната с обшарпанными стенами, вонючим порванным бельём и неработающей сантехникой.

Гостиница в Алматы не дотягивает даже до троечки. Спортсменов заселили сюда на период чемпионата. На месте они должны восстанавливаться после тренировок, а после покорять спортивные Олимпы.

«Мы жили в гостинице, там такие жуткие условия. Это еще не все. Мы не выезжаем на сборы, зачем мы тренируемся тогда? Как нам стремится попасть на олимпиаду?», — говорит Абдулазиз Абдукаюмов, спортсмен.

Видео из алматинской гостиницы заинтересовались в управлении спорта. Главный спортсмен Шымкента проблему с финансированием признает и добавляет, что в год второй спорт школе положены 35 млн тенге.

«По данному видео мы сейчас разбираемся. Но скажу так, что есть проблемы с финансированием, но все не так все плохо. Большой план спортивных мероприятий у легкоатлетов есть. Мы сдали все графики и сборы там есть. Нам не выгодно чтобы страдали спортсмены», — пояснил Алибек Нуртаев Начальник управления по физической культуре и спорту г.Шымкента.

Шымкентские спортсмены всегда славились своим упорством, трудолюбием и целеустремленностью. Наши спортсмены умудряются побеждать на Олимпиадах, не имея достойной тренировочной базы и современного оборудования. Вот и сегодня, не смотря на все сложности, легкоатлеты Шымкента продолжают тренировки. В надежде, что их услышат и станут мотивировать